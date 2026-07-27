Эвакуаторы Дептранса бесплатно перемещают попавшие в аварию мотоциклы

Специалисты эвакуационной службы Москвы несут круглосуточное дежурство на столичных дорогах. Они незамедлительно прибывают по сигналам оперативных служб и на безвозмездной основе эвакуируют неисправный транспорт, в том числе двухколесный.
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