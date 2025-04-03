Венгрия выйдет из МУС

Венгрия выйдет из соглашения по Международному уголовному суду (МУС). Об этом на фоне визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Reuters.
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