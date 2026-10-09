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Царьград

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Кремль и Трамп договорились о поставках 3 млн тонн дизеля в США

Кремль и Трамп договорились о поставках 3 млн тонн дизеля в США

В ходе телефонного разговора 9 октября, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили украинский кризис и энергетику.

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