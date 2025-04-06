Москвичей предупредили об усилении снегопада в городе

Снегопад в Москве усилится и продлится до вторника, 8 апреля. Выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, снежный покров вырастет до 10-15 сантиметров, предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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