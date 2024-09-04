Бизнесмен Дотком предрек скорый крах режима Зеленского

Режим Владимира Зеленского ожидает скорый крах. Такое мнение в социальной сети X* выразил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя увольнение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
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