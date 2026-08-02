НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Гвардиол о Бернарду в «Реале»: «Он вернулся на свое место – он очень давно говорил об Испании! Насколько это большая потеря для «Сити», узнаем в начале сезона»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о трансфер Бернарду Силвы в «Реал».  Португальский полузащитник перешел в мадридский клуб свободным агентом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии