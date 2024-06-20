На Ямале преступная группа помогала мигрантам без знания языка и работы проживать в округе

Новое уголовное дело по факту преступления в сфере миграции будет рассматривать суд на Ямале. Группа людей помогала мигрантам-нелегалам оформить липовые документы о том, что их пребывание в России законно.
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