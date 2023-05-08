Руни не включил Роналду в число игроков «МЮ»-2008, которые прошли бы в состав нынешнего «Сити»: «Скоулз идеально вписывается, Рио и Видич – тоже. И я бы подошел»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», сейчас возглавляющий «Ди Си Юнайтед», порассуждал на тему того, кто из его бывших партнеров смог бы играть за сегодняшний «Манчестер Сити».
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