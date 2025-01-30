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Сделки с заблокированными бумагами обернулись неожиданными налогами

Сделки с заблокированными бумагами обернулись неожиданными налогами

Некоторым из инвесторов предстоит заплатить сотни тысяч рублей за «материальную выгоду» от продажи, хотя на деле после сделки инвестор почти ничего не получил или вышел в убыток В редакцию «Бизнес FM» обратился инвестор Геннадий.

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