Научилась в 2 щелчка закручивать банки винтовыми крышками. Удобно, быстро, а главное прочно

Лето и осень - это горячая пора для многих хозяюшек. Не смотря на изнывающую жару, в огороде полно созревших овощей и ягод, и самое время спрятать их в банки, чтобы зимой вспомнить вкус и запах лета.
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