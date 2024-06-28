Кстовский муниципальный округ и Полоцкий район Витебской области подписали соглашение об установлении дружественных отношений

27 июня в рамках XI Форума регионов России и Беларуси состоялось подписание соглашения об установлении дружественных отношений между Кстовским муниципальным округом Нижегородской области и Полоцким районом Витебской области (Республика Беларусь).
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