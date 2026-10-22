На 3-ем Разъезде в Омске снесут сотню домов и построят новое жилье - подрядчик уже определен. В мэрии Омска подвели итоги аукциона на комплексное развитие территории в районе Лермонтова- 3-й Разъезд - Красных Зорь - 24-я Линия.