Генерального директора Yamaha Music нашли мертвым Елена ГалицкаяГенерального директора Yamaha Music Аоки Дзюна, обнаружили мертвым в его съемной квартире в Москве, и это стало настоящим шоком для бизнес-сообщества и поклонников музыкальной индустрии.
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