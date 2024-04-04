Генерального директора Yamaha Music нашли мертвым Елена ГалицкаяГенерального директора Yamaha Music Аоки Дзюна, обнаружили мертвым в его съемной квартире в Москве, и это стало настоящим шоком для бизнес-сообщества и поклонников музыкальной индустрии.