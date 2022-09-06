В России предложили не возвращать невостребованные рублевые переводы за лизинг самолетов. Многие лизингодатели уже зафиксировали убытки

Как сообщают «Известия», компании из недружественных стран, предоставившие российским авиаперевозчикам самолеты в лизинг, отказываются брать деньги со специально открытых счетов типа С, на которые должны быть перечислены платежи в российской валюте.
Как сообщают «Известия», компании из недружественных стран, предоставившие российским авиаперевозчикам самолеты в лизинг, отказываются брать деньги со специально открытых счетов типа С, на которые должны быть перечислены платежи в российской валюте.
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