Жители Смоленска принимают участие в «Арктическом марафоне»

Церемония награждения лучших юных математиков Смоленской области, просмотр фильма о ледоколах, квиз и арктическая фотовыставка – таким был первый в наступившем 2024 году ИЦАЭ OPEN в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Смоленска, который прошёл 11 января.