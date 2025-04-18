Реконструкция аэропорта в Краснокаменске начнётся в 2026 году

В 2026 году планируется начать реконструкцию аэропорта в Краснокаменске. Ориентировочная сумма необходимая для переустройства составляет 600 миллионов рублей, об этом сообщается наофициальном портале региона.
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