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Татарстанским ветеранам начали вручать юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Татарстанским ветеранам начали вручать юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Сегодня тем, кого чествовали в Казанском Кремле, далеко уже за 90 лет.Ветеран Алексей Комлев. фото: пресс-служба раиса ТатарстанаРаис Татарстана Рустам Минниханов вручил ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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