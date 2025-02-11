Татарстанским ветеранам начали вручать юбилейные медали в честь 80-летия Победы

Сегодня тем, кого чествовали в Казанском Кремле, далеко уже за 90 лет.Ветеран Алексей Комлев. фото: пресс-служба раиса ТатарстанаРаис Татарстана Рустам Минниханов вручил ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.