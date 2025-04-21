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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райлли забил 12-й гол за «Торонто» в плей-офф и делит с Сальмингом 2-е место среди защитников в истории клуба. Рекорд у Тернбулла – 13

Защитник отличился в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (6:2, 1-0).  В кубковых матчах на счету 31-летнего игрока 41 (12+29) очко в 58 играх.

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