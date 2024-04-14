Как определить и предотвратить симптомы аллергии на пыльцу березы

Вологодская область готовится к сезону аллергии на пыльцу березы. Медицинский специалист Ольга Малиновская сообщила, что узнать о наличии аллергии можно просто, следуя за состоянием здоровья пациента в период распускания почек на белоствольных красавицах.
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