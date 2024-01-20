Крещение исправительного режима. Как заключенные на Алтае окунулись в купель

Божественную литургию провел иерей Александр Побединский Крещение в ЛИУ № 1 / Фото: Алина Богомолова Празднование Крещения Господня прошло 19 января в лечебно-исправительном учреждении № 1 УФСИН России по Алтайскому краю.
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