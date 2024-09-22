В Петербурге в сентябре снизились цены на новостройки

В ближайшие месяцы первичка, скорее всего, не подорожает Цены на новостройки в Петербурге в сентябре по сравнению с августом снизились на 0,3 процента, до 259,9 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии