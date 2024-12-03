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Политика как она есть

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В МИД Китая отреагировали на угрозы Трампа в отношении БРИКС

В МИД Китая отреагировали на угрозы Трампа в отношении БРИКС

Китайские власти намерены продолжить укреплять сотрудничество со странами в рамках БРИКС, несмотря на угрозы избранного президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, когда его попросили прокомментировать слова Трампа о пошлинах для БРИКС.

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Геннадий Бережнов
Китай выступает за взаимовыгодные отношения государств и   постепенно прекращает прием платежей из банков России. Автор переведите на русский, что это!
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