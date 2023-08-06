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Замглавы МИД России Рябков: усилия Запада по мобилизации глобального Юга на поддержку «формулы Зеленского» обречены на провал

Замглавы МИД России Рябков: усилия Запада по мобилизации глобального Юга на поддержку «формулы Зеленского» обречены на провал

Усилия западных государств по мобилизации глобального Юга на поддержку формулы прекращения украинского конфликта, предложенной президентом Владимиром Зеленским, обречены на провал.

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