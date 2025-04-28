Пожар в ПВЗ Wildberries на Бородинской улице, 13. Полиция Петербурга показала запись с камер наблюдения.
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Пожар в ПВЗ Wildberries на Бородинской улице, 13. Полиция Петербурга показала запись с камер наблюдения.