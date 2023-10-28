НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 588 подписчиков

Рисование стрелок на карте и реальность: что происходит под Авдеевкой

Рисование стрелок на карте и реальность: что происходит под Авдеевкой

По истечении чуть более чем двух недель после появления первой информации о попытках ВС РФ вести локальные наступательные действия под Авдеевкой уже можно сделать определенные выводы об успехах и неудачах данного мероприятия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх