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Передвиньте 3 спички так, чтобы равенство стало верным: справитесь за 15 секунд?

Передвиньте 3 спички так, чтобы равенство стало верным: справитесь за 15 секунд?

Получится только у 23% людей фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗадачи со спичками кажутся бессмысленными на первый взгляд, однако с их помощью можно проверить сразу несколько вещей: скорость мышления, сообразительность, внимательность и, конечно же, математические способности.

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