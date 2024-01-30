Передвиньте 3 спички так, чтобы равенство стало верным: справитесь за 15 секунд?

Получится только у 23% людей фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗадачи со спичками кажутся бессмысленными на первый взгляд, однако с их помощью можно проверить сразу несколько вещей: скорость мышления, сообразительность, внимательность и, конечно же, математические способности.