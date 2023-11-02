Роняющий свой кал на ходу Панин* признался в работе на Госдеп

В награду за «хорошую работу» Панин получил от Госдепа паспорт США.Собственно, всё более теряющий человеческий облик Панин, официально подтвердил давно известный факт – с релокантами "работают" западные спецслужбы.
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