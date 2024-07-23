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Закон и Порядок

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МИД анонсирует подписание исторического договора с Ираном

МИД анонсирует подписание исторического договора с Ираном

Иран и Россия работали над новым договором с января 2022 года, существовавший документ об основах взаимоотношений перестал отвечать современным реалиям.

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