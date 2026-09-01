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Долговой тупик G20: западные экономики теряют контроль

Долговой тупик G20: западные экономики теряют контроль

​​В очень сумбурной обстановке проходит финансовый саммит G20 в Северной Каролине. Лейтмотивом мероприятия стал распаляющийся в западных странах долговой кризис.

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