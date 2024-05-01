Лавров ответил МИД Таджикистана: Россия продолжит все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности

МП

Михаил Пантюхин

С. В. Лавров прав! Жаль, что в дипломатическом лексиконе нет такого выражения - "Нам РОССИИ неандертальцы из каменного века не нужны!". Сначала пусть их у себя научат, а МЫ ещё посмотрим нужен ли нам такой чужеземец! А на сегодня - пшли вон!!!!