Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Белов
    Хорош разговаривать - гнать всех нах по домам ! И ранее легализовавшихся - гнать !Аэрофильтр для юж...
  • Россиянин
    Убирают свидетелей преступления. Значит самолеты от "Боинга" действительно опасны для жизни.Боинг теряет свид...
  • Юрий Белов
    Выселять . Всех . (о миграх речь) До единого . Другого пути нет . Режут они наших - долго не разговаривая . Гнать , а...Лавров ответил МИ...

Лавров ответил МИД Таджикистана: Россия продолжит все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности

Лавров ответил МИД Таджикистана: Россия продолжит все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности

И основание для этого есть серьёзные. Вот в целом текст на дипломатическом языке: О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
С. В. Лавров прав! Жаль, что в дипломатическом лексиконе нет такого выражения - &quot;Нам РОССИИ неандертальцы из каменного века не нужны!&quot;. Сначала пусть их у себя научат, а МЫ ещё посмотрим нужен ли нам такой чужеземец! А на сегодня - пшли вон!!!!
Ответить
1 час.
Александр Рожков
Такие у нас толкователи... Зато электорат порадовал...
Ответить
1 час.
Юрий Белов
Выселять . Всех . (о миграх речь) До единого . Другого пути нет . Режут они наших - долго не разговаривая . Гнать , а не разговоры разговаривать .
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх