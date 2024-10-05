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Кабмин выделил 9 млрд рублей на продление трассы М-12

Кабмин выделил 9 млрд рублей на продление трассы М-12

Опережающее строительство и реконструкция четырёх участков автодорог, которые необходимы для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, получило дополнительное финансирование объёмом 9 млрд рублей.

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