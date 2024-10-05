Кабмин выделил 9 млрд рублей на продление трассы М-12

Опережающее строительство и реконструкция четырёх участков автодорог, которые необходимы для продления трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга, получило дополнительное финансирование объёмом 9 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии