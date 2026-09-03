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Царьград

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Mash на спорте»: Мостовой оскорбил дочь тренера «Зенита

Mash на спорте»: Мостовой оскорбил дочь тренера «Зенита

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не попал в стартовый состав из-за конфликта с семьей тренера Семака.

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