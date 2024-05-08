Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении трех своих ТЭС

Минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что три теплоэлектростанции получили серьезные повреждения в результате взрывов.
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