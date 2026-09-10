Политолог раскрыл, почему дорожает нефть и ждать ли цены $150 за баррель

Мировые цены на нефть вновь резко возросли, достигнув отметки выше 102 долларов за баррель. Это указывает на реальный физический дефицит чёрного золота на рынке.
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