Кучаев переходит в "Пари НН" на правах аренды

Полузащитник ФК ЦСКА (Москва) Константин Кучаев продолжит свою карьеру в клубе "Пари НН".Уже достигнуто соглашение о переходе игрока на правах аренды до конца сезона, пишет издание "Чемпионат", ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.