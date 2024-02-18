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Кучаев переходит в "Пари НН" на правах аренды

Кучаев переходит в "Пари НН" на правах аренды

Полузащитник ФК ЦСКА (Москва) Константин Кучаев продолжит свою карьеру в клубе "Пари НН".Уже достигнуто соглашение о переходе игрока на правах аренды до конца сезона, пишет издание "Чемпионат", ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

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