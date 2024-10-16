"Для меня удивительно, что такая нервная реакция". Автор инициативы о налоге на бездетность пожаловался на угрозы и травлю

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, который ранее предложил ввести налог на бездетность, в эфире телеканала "Спас" пожаловался на травлю и угрозы.
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