Прекрасные русские женщины, на которых можно ездить, и иностранки, которые любят себя

Сегодня с утра мироздание случайно подкинуло две истории на одну тему, но с разной полярностью. Одна про русскую, которая вышла замуж за поляка и живет в Польше, вторая - про полячку, вышедшую замуж за русского и живущую в России.
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