Трамп обсудит с лидерами залива ответ на Иран на Генассамблее ООН

Бригадный генерал Мохаммад Карами заявил о полной готовности Тегерана ответить на агрессию. Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию с лидерами Персидского залива на Генассамблее ООН, не исключая новых ударов по Ирану.
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