ОСН: необходимая организму клетчатка содержится в растительных продуктах

Клетчатка представляет собой пищевые волокна, которые занимают важное место в рационе человека. Их получают из "грубой" пищи, которую организм не переваривает полностью, за счет чего она способствует регулярному опорожнению кишечника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии