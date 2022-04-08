Пеллегрини заявил, что тренер «Буде» напал на тренера вратарей «Ромы»: «Это позор, такое поведение – оскорбление. Теперь мы хотим отправить их домой»

Лоренцо Пеллегрини заявил о нападении тренера «Буде-Глимт» на тренера вратарей «Ромы». Инцидент связан с тренером норвежской команды Кьетилом Кнутсеном и тренером итальянского клуба Нуно Гомесом.

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