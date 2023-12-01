Бизнес пригрелся на солнце.

Компании увеличивают покупку панелей из-за роста энерготарифов Бизнес увеличивает покупки небольших солнечных электростанций (СЭС) для собственного энергоснабжения на фоне резкого роста тарифа на электроэнергию из сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии