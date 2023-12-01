Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Бизнес пригрелся на солнце.

Бизнес пригрелся на солнце.

Компании увеличивают покупку панелей из-за роста энерготарифов Бизнес увеличивает покупки небольших солнечных электростанций (СЭС) для собственного энергоснабжения на фоне резкого роста тарифа на электроэнергию из сети.

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