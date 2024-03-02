Предвыборное затишье, забастовка торговцев и приход весны. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге подводит итоги очередной рабочей недели. Пока повестка замерла в ожидании президентских выборов, так что уральцы обсуждают погоду – последние дни календарной зимы выдались на редкость теплыми, – спорт и послание Владимира Путина.