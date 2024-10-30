РФ сократила поставки бананов из Эквадора до минимума 12 лет экспорта

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимального показателя за последние 12 лет. Уменьшение закупок сильно сократилось в период с января по август, сейчас объем — 776 тысяч тонн, передает РИА Новости.
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