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Детские мечты русских: врачи, учителя и космонавты в лидерах профессий

Детские мечты русских: врачи, учителя и космонавты в лидерах профессий

Новое исследование показывает, что русские в детстве чаще всего мечтали стать врачами и учителями. В список популярных профессий также вошли актёры и космонавты.

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