300 долларов и 20 лет тюрьмы: два студента-мигранта устроили поджог на МЖД

Их будут судить за терроризм. В дежурную часть Линейного управления МВД России на станции Москва‑Павелецкая поступило сообщение о возгорании двух релейных шкафов на одном из перегонов Московской железной дороги.
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