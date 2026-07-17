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Царьград

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300 долларов и 20 лет тюрьмы: два студента-мигранта устроили поджог на МЖД

300 долларов и 20 лет тюрьмы: два студента-мигранта устроили поджог на МЖД

Их будут судить за терроризм. В дежурную часть Линейного управления МВД России на станции Москва‑Павелецкая поступило сообщение о возгорании двух релейных шкафов на одном из перегонов Московской железной дороги.

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