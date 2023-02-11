«Спартак» поздравил Бориса Майорова с 85-летием. Церемония в его честь и в память о Евгении Майорове пройдет 14 февраля

«Спартак» поздравил Бориса Майорова с 85-летием. «Хоккейный клуб «Спартак» Москва поздравляет с днем рождения Бориса Александровича Майорова – легендарному хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону мира и Европы, трехкратному чемпиону СССР, заслуженному тренеру страны, вице-президенту ФХР и председателю совета ветеранов ХК «Спартак» исполняется 85 лет! Здоровья и счастья, успехов и удачи во всех делах, любви и семейного благополучия Борису Александровичу! Приглашаем всех болельщиков «Спартака» 14 февраля в «Мегаспорт», на дерби с «Динамо» – поздравить Бориса Александровича с юбилеем и почтить память его не менее легендарного брата, Евгения Майорова.