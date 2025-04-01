На западе Украины раскольники с боевиками захватили храм канонической УПЦ

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с боевиками в балаклавах захватили Успенский храм канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ) в селе Дубовцы Черновицкой области на западе Украины.
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