Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • _Remur _
    Пора всё ЕдРо проверить, столько там дерьма всякого собралось, а то, как говорили в дореволюционной России - "Страшно...Депутат из Марий ...
  • Сергей Андросов
    Дебил?Зеленский: для на...
  • Маша Глага
    На себя смотрел? Какая гадость.Стилист Влад Лисо...

"Ъ": в России число закрытых салонов китайских автобрендов выросло вдвое

"Ъ": в России число закрытых салонов китайских автобрендов выросло вдвое

В России в 2024 году количество закрытий шоурумов китайских автобрендов увеличилось в 2,4 раза, до 449 точек, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков компаний "Газпромбанк Автолизинг" и "АвтоБизнесРевю".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх