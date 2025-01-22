"Ъ": в России число закрытых салонов китайских автобрендов выросло вдвое

В России в 2024 году количество закрытий шоурумов китайских автобрендов увеличилось в 2,4 раза, до 449 точек, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков компаний "Газпромбанк Автолизинг" и "АвтоБизнесРевю".