Приезжие запаниковали и начали жаловаться: После облав в двух столицах уже изъято свыше тысячи мопедов

Валерий Василенко И как же мы раньше без курьеров обходились? И магазинов в разы было меньше и продуктов? И как-то выжили без них?

И Искандер Опять едрическая шайка в Дуре передёргивает. Проблема не в ГАСТАРБАЙТЕРАХ, кем бы они ни работали. Проблема в кишлачной сволочи (резавшей русских на СВОЕЙ родине), притащившей в Россию свой курятник "на пособию", на сертификаты на жильё, на социалку и с лёгкостью получающей гражданство на свой приплод, который РАБОТАТЬ и не думает.