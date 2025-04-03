Еда, я тебя омномном! На днях в Москве и Санкт-Петербурге прошли масштабные рейды против курьеров-приезжих, использующих электровелосипеды.
Приезжие запаниковали и начали жаловаться: После облав в двух столицах уже изъято свыше тысячи мопедов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Василенко
И как же мы раньше без курьеров обходились? И магазинов в разы было меньше и продуктов? И как-то выжили без них?
Ответить
4 час.
И
Искандер
Опять едрическая шайка в Дуре передёргивает. Проблема не в ГАСТАРБАЙТЕРАХ, кем бы они ни работали. Проблема в кишлачной сволочи (резавшей русских на СВОЕЙ родине), притащившей в Россию свой курятник "на пособию", на сертификаты на жильё, на социалку и с лёгкостью получающей гражданство на свой приплод, который РАБОТАТЬ и не думает.
Ответить
3 час.
alik3456 Джексон
Народ совсем обленился. Даже за едой ходить не хотят. Позакрывать всех развозилок... Ноги в зубы и в магазин за жратвой...
Ответить
51 мин.
Свежие комментарии