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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    СССР это лучшая страна где граждане по настоящему жили как и положено жить человеку , антисоветчики что то пытаются д...В СССР можно было...
  • alik3456 Джексон
    Народ совсем обленился. Даже за едой ходить не хотят. Позакрывать всех развозилок... Ноги в зубы и в магазин за жратв...Приезжие запанико...
  • Ингерман Ланская
    а работать не пробовало?В СССР можно было...

Приезжие запаниковали и начали жаловаться: После облав в двух столицах уже изъято свыше тысячи мопедов

Приезжие запаниковали и начали жаловаться: После облав в двух столицах уже изъято свыше тысячи мопедов

Еда, я тебя омномном! На днях в Москве и Санкт-Петербурге прошли масштабные рейды против курьеров-приезжих, использующих электровелосипеды.

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Комментарии
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Валерий Василенко
И как же мы раньше без курьеров обходились? И магазинов в разы было меньше и продуктов? И как-то выжили без них?
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4 час.
И
Искандер
Опять едрическая шайка в Дуре передёргивает. Проблема не в ГАСТАРБАЙТЕРАХ, кем бы они ни работали. Проблема в кишлачной сволочи (резавшей русских на СВОЕЙ родине), притащившей в Россию свой курятник &quot;на пособию&quot;, на сертификаты на жильё, на социалку и с лёгкостью получающей гражданство на свой приплод, который РАБОТАТЬ и не думает.
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3 час.
alik3456 Джексон
Народ совсем обленился. Даже за едой ходить не хотят. Позакрывать всех развозилок... Ноги в зубы и в магазин за жратвой...
Ответить
51 мин.
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