Гендиректор Linde Engineering Новицки: газовый кризис в Европе вызван ею самой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Европейский газовый кризис вызван внутренними причинами - страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение, заявил РИА Новости генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.