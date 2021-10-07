Гендиректор Linde Engineering Новицки: газовый кризис в Европе вызван ею самой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Европейский газовый кризис вызван внутренними причинами - страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение, заявил РИА Новости генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
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